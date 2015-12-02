Кечинов: «Половина игроков «Спартака» не соответствуют уровню команды»

Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов предлагает искать решение проблем не в тренерах, а самих футболистах, половина которых не соответствует уровню команды.

«В игре с «Рубином» «Спартаку» не хватило концентрации в концовке. Если команда играет на удержание счета, то футболисты должны отдавать все силы на то, чтобы сохранить необходимый результат. К сожалению, далеко не все игроки московского клуба понимают это на все 100% и не всегда могут добиться предельной концентрации в концовке матчей. Болельщики уже давно привыкли к тому, что «Спартак» не умеет играть на удержание счета, часто пропуская решающие голы как раз на последних минутах. Это происходило при Карпине, при Эмери, при Якине и теперь вот при Аленичеве. При этом состав команды, ее основной костяк остается неизменным уже на протяжение нескольких сезонов. Из чего можно сделать вывод, что проблема здесь не в тренере, а в футболистах.

На мой взгляд, около половины игроков «Спартака» не соответствуют уровню команды. Для того чтобы двигаться вперед, прогрессировать и менять что-то в лучшую сторону, красно-белым необходимо провести серьезную чистку состава, избавиться от ненужных футболистов и провести качественную хорошую трансферную компанию, усилившись классными игроками.

При Аленичеве футболисты «Спартака» уже не выглядят мучениками на поле. Команда не мучается, как мы иногда привыкли видеть, а играет в футбол и явно получает от этого удовольствие. В этом, пожалуй, главная на данный момент заслуга Аленичева и его помощников. Думаю, что при определенном уровне доверия, а также при ряде изменений в составе команды в дальнейшем «Спартак» должен и будет прогрессировать, возвращать себе былые позиции. Думаю, красно-белые смогут обеспечить себе участие в Еврокубках по итогам нынешнего сезона. Остаются шансы и на медали первенства, хоть сделать это будет очень и очень трудно», – рассказал Кечинов.

Напомним, что «Спартак» после 17 туров российской Премьер-лиги занимает пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет 10 очков.