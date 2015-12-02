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    • Ватцке разрешил Клоппу интересоваться игроками «Боруссии»

    Ватцке разрешил Клоппу интересоваться игроками «Боруссии»

    Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке дал зеленый свет главному тренеру «Ливерпуля« Юргену Клоппу, если того интересует кто-то из игроков немецкого клуба.

    «Могу сказать точно, что в «Боруссии» остались хорошие отношения с Клоппом. Думаю, что если будет интерес к одному из наших игроков, то конфликта не будет. Он должен будет просто связаться с нами перед тем, как общаться с игроками.

    Я счастлив, что за короткий срок дела у него в новой команде идут хорошо. Я не ожидал этого. Я думал, что ему понадобится больше времени, чтобы команда начала играть в такой футбол», – заявил Ватцке.

    Источник: Liverpool Echo

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    02.12.2015 07:24
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    Комментарии (2)
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    FanatSerj
    1449044131
    Левандовски из Баварии купите ему, он вам из Ливера конфетку сделает
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    ologreds
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