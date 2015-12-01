Видаль: «Бенитес думает, что работает с «Хетафе»

Бывший главный тренер «Вильярреала» и «Райо Вальекано» Давид Видаль поделился своим мнением о работе наставника «Реала» Рафаэля Бенитеса.

«Бенитес – мой друг, и я всегда буду на его стороне. Но он должен осознать, что возглавляет «Реал». Он думает, что работает с «Хетафе». Говорят, будто в защите и в нападении можно играть за счет импровизации – это ерунда. Он должен лучше трудиться, ведь он работает с лучшими футболистами мира. «Реал» должен демонстрировать красивый футбол высочайшего класса», – приводит слова Видаля Radio 4G.