Фанаты «Ромы» принесли на базу клуба ящики с морковью

Фанаты "Ромы", недовольные игрой своих любимцев, провели акцию на тренировочной базе римского клуба.

Несколько десятков поклонников "волков" пришли на базу "Ромы" и принесли с собой ящики с морковью, а также баннер с надписью "Приятного аппетита, кролики". В итальянском языке слово "кролик" имеет переносное значение "трус".

Также поклонники римлян называли игроков наемниками и скандировали различные кричалки в адрес генерального директора "Ромы" Мауро Бальдиссони и президента клуба Джеймса Маллотте.