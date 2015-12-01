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    Фанаты «Ромы» принесли на базу клуба ящики с морковью

    Фанаты "Ромы", недовольные игрой своих любимцев, провели акцию на тренировочной базе римского клуба.

    Несколько десятков поклонников "волков" пришли на базу "Ромы" и принесли с собой ящики с морковью, а также баннер с надписью "Приятного аппетита, кролики". В итальянском языке слово "кролик" имеет переносное значение "трус".

    Также поклонники римлян называли игроков наемниками и скандировали различные кричалки в адрес генерального директора "Ромы" Мауро Бальдиссони и президента клуба Джеймса Маллотте.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.12.2015 21:07
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    Комментарии (2)
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    Дима1960
    1449000006
    Не переживайте,"Рома" исправится.
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    ologreds
    1694996680
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