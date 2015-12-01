Халк номинирован на «Золотую самбу»

Названы имена 30-и футболистов, которые будут претендовать на приз «Золотая самба-2015». Эта награда вручается лучшему бразильскому игроку в Европе.

Отметим, что в список номинантов вошел нападающий «Зенита» Халк. В прошлом году этот приз получил игрок «Барселоны» Неймар.

В число номинантов вошли Алекс Тейшейра («Шахтер»), Алекс Теллес («Интер»), Каземиро («Реал»), Даниэль Алвес («Барселона»), Данило («Реал»), Давид Луис («ПСЖ»), Дуглас Коста («Бавария»), Фабиньо («Монако»), Фелипе Андерсон («Лацио»), Фелипе Мело («Интер»), Фернандинью («Манчестер Сити»), Филипе Луис («Атлетико»), Габриэл Паулиста («Арсенал»), Халк («Зенит»), Жонас («Бенфика»), Жулио Сезар («Бенфика»), Лукас Моура («ПСЖ»), Луис Адриано («Милан»), Луис Густаво («Вольфсбург»), Марсело («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Максвелл («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Неймар («Барселона»), Оскар («Челси»), Рафинья Алькантара («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Тиагу Силва («ПСЖ»), Виллиан («Челси»), Фирмино («Ливерпуль»).