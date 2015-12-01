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    • Кержаков: «Могу продать свою переписку дешевле, чем продают хакеры»

    Кержаков: «Могу продать свою переписку дешевле, чем продают хакеры»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал новость о том, что его личная переписка похищена хакерами и выставлена на интернет-аукцион.

    «Эта информация уже выкладывалась два месяца назад, она не актуальна. Это все равно, что сейчас написать, что у меня родился ребенок. Определенные люди делают это специально против меня. Как только обо мне появляется что-то хорошее, вновь всплывает эта переписка», – приводит слова Кержакова «Фонтанка».

    Футболист предлагает купить ту же информацию лично у него.

    «Как я уже говорил, могу сам продать свою личную переписку кому угодно. Сделаю это дешевле, чем предлагают хакеры, а полученные деньги направлю на благотворительность».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2015 19:26
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    Куплю за рубль и выкину Продашь?
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