Джикия: «Мы тренируем удары со штрафного, даже на спор»

Защитник «Амкара» Георгий Джикия признался, что гол, который был забит в кубковом матче с «Локомотивом» со штрафного, был забит благодаря тренировкам.

«Очень хотелось забить гол и получилось так, что точно попал. Да, я знаю, что многие считают, что в том моменте была ошибка вратаря, но я считаю, что гол – есть гол. Да, наверное, не могло обойтись без доли везения, но главное, что мы выиграли.

У нас много игроков, которые точно бьют, хороших исполнителей. Да, мы тренируем удары, даже на спор. Но если много тренировать удары, то у любого будет получаться. В своих предыдущих командах я тоже выполнял штрафные удары – в «Спартаке-Нальчик» и в «Химике» часто исполнял», – рассказал Джикия.

В матче 18-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» будет принимать ЦСКА в Перми. Матч состоится в четверг, 3 декабря, в 17:00 по московскому времени.