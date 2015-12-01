Кержаков примет участие в программе «1+1» на «Матч ТВ»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков примет участие в программе «1+1» на телеканале «Матч ТВ». Документальная программа «1+1» посвящена историям становления великих спортсменов и взаимоотношениях с их тренерами. Героями очередного выпуска передачи станут лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков и его тренер, легендарный советский нападающий Владимир Казаченок, благодаря которому Кержаков получил путевку в большой футбол.

«Для меня участие в 1+1 является особо значимым событием. Многие считают, что моя карьера футболиста, которая развивалась достаточно стремительно, была подарком судьбы. Но немногие знают о том, что на моем пути было много препятствий и поражений. Я бы хотел поделиться моей историей с широкой аудиторией.

Конечно, любой желающий может узнать те или иные подробности из интернета. Но это будут сухие факты. 1+1 позволяет героям поделиться эмоциями и ощущениями, которые они пережили. Я рад познакомить зрителей с длинной и тернистой дорогой, которой я иду, чтобы добиваться результатов и успеха!» - прокомментировал свое участие в программе Александр Кержаков.