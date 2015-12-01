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    «Крыльям» запрещено проводить матчи на «Металлурге»

    «Крыльям Советов« запрещено проводить домашние матчи на стадионе «Металлург» из-за плохого состояния газона. К такому решению пришла совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску полей. Кроме этого, клубу были даны рекомендации по проведению работ по выравниванию поля и замене дренажной системы. В том случае, если поле будет приведено в порядок, оно будет вновь допущено к проведению матчей.

    «Перед субботним матчем в Самару приезжала комиссия. Поле было сухое, нормальное. Потом выпали осадки, дренажная система не выдержала. Считаю, поле должно справляться с таким количеством осадков», – рассказал исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

    Напомним, что проблема газона явно проявила себя в матче 17-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Амкаром«, который закончился со счетом 0:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2015 16:55
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    Комментарии (3)
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    MonTee
    1448979701
    почти 3 дня ливня, а потом жестокий мороз. Мало полей, которые выдержат
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    alex kidn
    1448990862
    Они сначала провели матч, а потом запретили играть, я в шоке)))
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    ologreds
    1694996681
    numo450571
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