«Крыльям» запрещено проводить матчи на «Металлурге»

«Крыльям Советов« запрещено проводить домашние матчи на стадионе «Металлург» из-за плохого состояния газона. К такому решению пришла совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску полей. Кроме этого, клубу были даны рекомендации по проведению работ по выравниванию поля и замене дренажной системы. В том случае, если поле будет приведено в порядок, оно будет вновь допущено к проведению матчей.

«Перед субботним матчем в Самару приезжала комиссия. Поле было сухое, нормальное. Потом выпали осадки, дренажная система не выдержала. Считаю, поле должно справляться с таким количеством осадков», – рассказал исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

Напомним, что проблема газона явно проявила себя в матче 17-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Амкаром«, который закончился со счетом 0:0.