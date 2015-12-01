Мутко: «Болельщики «Зенита» не должны дать повода»

Министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко рассказал, что «Зениту» были даны рекомендации о том, как избежать конфликтных ситуаций на трибунах во время проведения матча «Гент» – «Зенит».

«Мы знаем, как и кто болеет в мире. Мы не первый день в футболе. «Зениту» были даны рекомендации, чтобы в гостевом секторе были его стюарды, болельщики команды выглядели достойно и не дали повода говорить, что представители мэрии Гента были правы в том, что не хотели их пускать.

Я считаю, что УЕФА принял совершенно правильное решение. Я вчера подробно говорил с господином Джанни Инфантино, также мы изложили свою позицию в письменной форме. Принципы fair-play должны главенствовать, а УЕФА в данном случае должен быть равноудаленным от всех клубов. Условия должны быть одинаковыми для всех команд. Если уж и не допускать на трибуны, то болельщиков не одной, а обеих команд», – заявил Мутко.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Гент» – «Зенит» состоится 9 декабря в 22:45 по московскому времени.