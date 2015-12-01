Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Мутко: «Болельщики «Зенита» не должны дать повода»

    Министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко рассказал, что «Зениту» были даны рекомендации о том, как избежать конфликтных ситуаций на трибунах во время проведения матча «Гент» – «Зенит».

    «Мы знаем, как и кто болеет в мире. Мы не первый день в футболе. «Зениту» были даны рекомендации, чтобы в гостевом секторе были его стюарды, болельщики команды выглядели достойно и не дали повода говорить, что представители мэрии Гента были правы в том, что не хотели их пускать.

    Я считаю, что УЕФА принял совершенно правильное решение. Я вчера подробно говорил с господином Джанни Инфантино, также мы изложили свою позицию в письменной форме. Принципы fair-play должны главенствовать, а УЕФА в данном случае должен быть равноудаленным от всех клубов. Условия должны быть одинаковыми для всех команд. Если уж и не допускать на трибуны, то болельщиков не одной, а обеих команд», – заявил Мутко.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Гент» – «Зенит» состоится 9 декабря в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2015 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1448979313
    Профсоюзный деятель спорт превратил в конгломерат коррупции.
    Ответить
    ologreds
    1694996682
    numo450564
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+