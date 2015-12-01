Касильяс готов к поездке в США

Голкипер «Порту« Икер Касильяс не исключает возможности продолжения своей карьеры в МЛС, но только после того, как полностью отработает контракт с португальским клубом.

"Футбол уже повсюду. И это здорово. Буду ли я играть в МЛС? Почему нет? У меня контракт с «Порту» на три года и планирую отработать его до конца. «Порту» для меня – новый вызов. Я верю, что смогу оправдать ожидания", – заявил Касильяс.

В текущем сезоне Касильяс провел пять матчей в составе "Порту" в Лиге чемпионов, в которых он пропустил шесть голов.