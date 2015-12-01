Мюллер может заменить Косту в «Челси»

В «Челси» готовы рассмотреть возможность приглашения нападающего «Баварии» Томаса Мюллера, который может стать заменой Диего Косте. В Лондоне недовольны результативностью испанца, который лишь трижды поражал ворота в этом сезоне в Премьер-лиге.

Известно, что между игроком и наставником команды Жозе Моуринью существует конфликт, который выплеснулся наружу в матче с «Тоттенхэмом». Форвард остался в запасе, что вызвало у него приступ ярости – испанец кинул тренировочную жилетку в тренера.

Известно, что в услугах Мюллера был не так давно заинтересован «Манчестер Юнайтед», который предлагал за него 90 миллионов фунтов стерлингов.