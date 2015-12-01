Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Мюллер может заменить Косту в «Челси»

    В «Челси» готовы рассмотреть возможность приглашения нападающего «Баварии» Томаса Мюллера, который может стать заменой Диего Косте. В Лондоне недовольны результативностью испанца, который лишь трижды поражал ворота в этом сезоне в Премьер-лиге.

    Известно, что между игроком и наставником команды Жозе Моуринью существует конфликт, который выплеснулся наружу в матче с «Тоттенхэмом». Форвард остался в запасе, что вызвало у него приступ ярости – испанец кинул тренировочную жилетку в тренера.

    Известно, что в услугах Мюллера был не так давно заинтересован «Манчестер Юнайтед», который предлагал за него 90 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Independent.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2015 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Romio-xxx
    1448967383
    Помоложе некого?
    Ответить
    Asbjorn
    1448968393
    Зачем ему Челси?
    Ответить
    moiseenko13
    1448969559
    Мюлеру 26 он сезоне4 еще будет делать вещи
    Ответить
    Шиина Маюри
    1448981054
    Бавария в жизни не продаст Мюллера. А если и продаст — это будет крах Баварии как гранда и представителя немецкого футбола.
    Ответить
    Шредер777
    1448983766
    В этот Балет он в жизни не пойдёт И Бавария его не продаст
    Ответить
    sasch1989
    1449398964
    УТКА
    Ответить
    ologreds
    1694996682
    numo450557
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+