КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака», «Рубина» и «Динамо»

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России в Казани, а также поведение болельщиков «Динамо« в домашнем матче против «Локомотива«.

«КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Спартака» в матче «Рубин» – «Спартак», а также бросание болельщиками обеих команд посторонних предметов на поле. Также по матчу «Динамо» – «Локомотив» будет рассмотрено использование пиротехники болельщиками «Динамо», – заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что матч «Рубин» – «Спартак» закончился со счетом 2:2, также, как и игра «Динамо» – «Локомотива».