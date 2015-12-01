Погребняк: «Я будто попал в новый чемпионат»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк высказался относительно своего возвращения в Российскую футбольную Премьер-лигу. По словам футболиста, очень плохо, что на стадионы ходит мало болельщиков.



— За шесть лет отвыкли от чемпионата России?



— Я будто попал в новую страну и новый чемпионат. Такое ощущение, что я здесь являюсь легионером, хоть все вокруг и говорят по-русски. В чем-то наша лига выросла. А вот стадионы остались старые, болельщиков мало.



Адаптируюсь в команде без проблем, потому что многих знаю по сборной: Денисова, Жиркова, Ионова, Габулова, Шунина, а еще Губочана по «Зениту».



— Как вы изменились за эти шесть лет в Европе?



— Я остался такой же энергичный, с большим желанием играть. Только стал старше, – цитирует Погребняка VTB Russia.