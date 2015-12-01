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    Погребняк: «Я будто попал в новый чемпионат»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк высказался относительно своего возвращения в Российскую футбольную Премьер-лигу. По словам футболиста, очень плохо, что на стадионы ходит мало болельщиков.

    — За шесть лет отвыкли от чемпионата России?

    — Я будто попал в новую страну и новый чемпионат. Такое ощущение, что я здесь являюсь легионером, хоть все вокруг и говорят по-русски. В чем-то наша лига выросла. А вот стадионы остались старые, болельщиков мало.

    Адаптируюсь в команде без проблем, потому что многих знаю по сборной: Денисова, Жиркова, Ионова, Габулова, Шунина, а еще Губочана по «Зениту».

    — Как вы изменились за эти шесть лет в Европе?

    — Я остался такой же энергичный, с большим желанием играть. Только стал старше, – цитирует Погребняка VTB Russia.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2015 09:27
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    Комментарии (4)
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    С-Пб on-line
    1448954117
    Сегодня у тебя на повестке дня: светлое или тёмное?
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    MadPampers
    1448958832
    "стадионы ходит мало болельщики." болельщиков
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    Barsuk52
    1448965191
    и пить начал за рулем
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    ologreds
    1694996684
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