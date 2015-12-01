Бубнов: «То, что происходит с «Зенитом», трудно поддается анализу»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру питерского "Зенита" в текущем сезоне. Сейчас "Зенит" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на восемь очков.



"Многое непонятно и непредсказуемо. Команда заваливает игры в чемпионате, играя почти оптимальным составом - в том же матче с "Тереком". Задача была на сезон пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, они эту задачу решают. Но если команда не попадет в Лигу чемпионов на следующий год, это провал. То, что происходит с "Зенитом", трудно поддается анализу", - сказал Бубнов в эфире "Спорт FM".