Новосельцев: «Амбиции у «Ростова» всегда высокие»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев после гостевого поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги прокомментировал результат встречи, отметив, что его команда постарается выиграть следующий поединок.



«Получилось так, как получилось. Будем стараться выиграть следующую игру. Амбиции у нас всегда высокие. Занять высокие места в таблице. Если бы сегодня хотя бы вничью сыграли, то вполне возможно были бы ближе к ЦСКА. Получилось так, как получилось. Будем работать», – сказал Новосельцев.