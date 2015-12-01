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    Новосельцев: «Амбиции у «Ростова» всегда высокие»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев после гостевого поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги прокомментировал результат встречи, отметив, что его команда постарается выиграть следующий поединок.

    «Получилось так, как получилось. Будем стараться выиграть следующую игру. Амбиции у нас всегда высокие. Занять высокие места в таблице. Если бы сегодня хотя бы вничью сыграли, то вполне возможно были бы ближе к ЦСКА. Получилось так, как получилось. Будем работать», – сказал Новосельцев.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.12.2015 08:49
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    Комментарии (3)
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    Black Giz
    1448951195
    Удачи Вам ребята! Мы еще дадим стране угля!
    Ответить
    vgarakh
    1448954151
    Молодцы!!! Всегда вперед и будет Вам удача.
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    ologreds
    1694996684
    numo450534
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