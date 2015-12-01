Денисов: «Локомотив» ошибся, когда отошел назад»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился впечатлениями от матча 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Динамо», который завершился со счетом 2:2.



«Сами себе привезли пенальти. Никого винить нельзя, была череда ошибок, как и в эпизоде со вторым голом. Могли спокойно играть, но в конце занервничали. Думаю, мы допустили ошибку, когда отошли назад и перестали прессинговать «Динамо».



Нужно было действовать так же, как в первом тайме, когда быстро доставляли мяч до нападающих и полузащитников, создавали много моментов. В итоге получили необязательный гол. Виновата вся команда», — сказал Денисов.