Арустамян: «Бердыев до сих пор интересен «Спартаку»

Как заявил комментатор Нобель Арустамян, наставник «Ростова» Курбан Бердыев все еще может возглавить «Спартак».

«Владелец «Спартака» Леонид Федун доверяет Аленичеву, сомневаюсь в достоверности информации о том, что он будет уволен, если не добьется побед в последних трех матчах перед зимним перерывом. Но тень Курбана Бердыева по-прежнему рядом с Дмитрием Анатольевичем. Акционеры «Спартака» до сих пор проявляют интерес к Бердыеву. Заседание совета директоров «Спартака» состоится 8 декабря», – сказал телекомментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Соглашение Бердыева с «Ростовом» рассчитано до июня 2016-го года. Перед началом нынешнего сезона туркменский специалист мог оказаться в «Спартаке», однако, совет директоров красно-белых предпочел ему Дмитрия Аленичева. Ранее в прессе появились слухи, что Бердыев входит в сферу интересов «Зенита».