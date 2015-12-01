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    Аленичев: «Более закономерной была бы наша победа»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итог матча 17-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:2).

    «Несмотря на погодные условия и тяжелое поле, команды показали интересный футбол с обилием моментов, голов. Мы имели все шансы увезти три очка, но в концовке не хватило внимания, концентрации. Пропустили гол после рикошета. Обидно упускать такие победы, которые, казалось бы, в кармане. Более закономерной была бы наша победа, но что теперь об этом говорить. Хочу поздравить «Рубин», который, несмотря на игру со «Сьоном» в четверг, сделал сегодня все, чтобы показать интересный футбол», – говорит Аленичев.

    Кроме того, наставник прокомментировал игру Зе Луиша.

    «В прошлом матче у него были проблемы с реализацией. Но уже забил гол, и то хорошо. Он создает столько моментов, но забивает мало. Сам он тоже переживает. Мы его поддерживаем».

    Источник: Р-Спорт

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    01.12.2015 00:15
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    Комментарии (3)
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    mgordeev
    1448919013
    более закономерной была бы отставка ГТ.
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    Диктор
    1448925215
    Полностью согласен со словами тренера.
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    ologreds
    1694996686
    numo450499
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