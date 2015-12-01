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    Переписка Кержакова выставлена на аукцион

    На бирже информации Joker.buzz выставлена на продажу переписка нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

    «Мы представляем новый лот – почтовый массив, принадлежащий известному российскому футболисту Александру Кержакову. Массив содержит переписку Кержакова за период с сентября 2010 года по сентябрь 2015 года и содержит 904 письма. Размер архива более – 2 гигабайт. Минимальная аукционная ставка на данный лот – 10 биткоинов. Моментальная сумма выкупа массива – 80 биткоинов. Массив содержит информацию на темы отношений с футбольными клубами, в том числе текущие договора, предложения от различных ФК, договора с рекламодателями, организационные вопросы.

    Часть переписки, возможно, будет интересна фанатам футболиста, поскольку освещает различные подробности стиля жизни Кержакова – покупка коллекционных автомобилей, аренда яхт, частных самолетов и красивых топ-моделей», – сказано в описании лота на Joker.buzz.

    Кроме того, сообщается, что переписка содержит предложение от директора спортивного агентства о переходе в один из четырех клубов МЛС: «Нью-Йорк Ред Буллс», «Орландо Сити», «Филадельфия Юнион» и «Ди Си Юнайтед».

    Представители футболиста подтвердили, что его почта была взломана хакерами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2015 00:08
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    Комментарии (5)
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    Axidan
    1448920401
    волки!
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    Сумкин Сын
    1448926123
    Бред.
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    Тот еще Бобер
    1448927041
    аренда яхт и красивых топ-моделей?)
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    ologreds
    1694996686
    numo450498
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