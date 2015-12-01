Переписка Кержакова выставлена на аукцион

На бирже информации Joker.buzz выставлена на продажу переписка нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

«Мы представляем новый лот – почтовый массив, принадлежащий известному российскому футболисту Александру Кержакову. Массив содержит переписку Кержакова за период с сентября 2010 года по сентябрь 2015 года и содержит 904 письма. Размер архива более – 2 гигабайт. Минимальная аукционная ставка на данный лот – 10 биткоинов. Моментальная сумма выкупа массива – 80 биткоинов. Массив содержит информацию на темы отношений с футбольными клубами, в том числе текущие договора, предложения от различных ФК, договора с рекламодателями, организационные вопросы.

Часть переписки, возможно, будет интересна фанатам футболиста, поскольку освещает различные подробности стиля жизни Кержакова – покупка коллекционных автомобилей, аренда яхт, частных самолетов и красивых топ-моделей», – сказано в описании лота на Joker.buzz.

Кроме того, сообщается, что переписка содержит предложение от директора спортивного агентства о переходе в один из четырех клубов МЛС: «Нью-Йорк Ред Буллс», «Орландо Сити», «Филадельфия Юнион» и «Ди Си Юнайтед».

Представители футболиста подтвердили, что его почта была взломана хакерами.