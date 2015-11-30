Пресс-служба «Спартака»: «Ничья имени судьи Куликова. Это скандал!»

Пресс-служба «Спартака» раскритиковала работу главного судьи Сергея Куликова, который обслуживал матч 17-го тура РФПЛ против «Рубина», в своем отчете об этой игре. По мнению московского клуба, арбитр должен был удалить вратаря казанцев Рыжикова после эпизода с Промесом.

«… Затем случился эпизод, за который главного арбитра Куликова нужно было бы сослать в самый младший класс судейской школы в Саранске и поставить «кол с минусом». Больший «фол последней надежды», чем тот, что совершил Рыжиков на Промесе, придумать сложно. Голландец выскакивал на пустые ворота, а вратарь его остановил, явно нарушив правила. Думаем, даже сам голкипер «Рубина» изумился, когда не увидел перед собой красной карточки. И ведь арбитр четко видел этот эпизод. Почему он изобрел новое правило «от Куликова», объяснить невозможно. Беспредел! Других слов попросту нет!

Спартаковцы пребывали в шоке — и в этом состоянии пропустили гол от Девича. Затем наша команда вновь пошла вперед. Попов заработал пенальти, который мощным ударом в верхний угол реализовал Промес. Голландец с девятью голами единолично возглавил гонку лучших бомбардиров. Однако победа красно-белых, к огромному сожалению, не состоялась. Уже на четвертой добавленной минуте Кверквелия не без помощи рикошета сравнял счет. Ничья имени Куликова. Это скандал!", — сказано в отчете пресс-службы "Спартака".