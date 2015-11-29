Мутко: «Турецкие компании продолжат строить стадионы в России к ЧМ-2018»

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что компании из Турции продолжат строить спортивные объекты в России к чемпионату мира-2018 согласно трудовым договорам. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин запретил работодателям с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции.



"У всех (проектов по строительству стадионов) российские подрядчики. В каких-то проектах на субподрядах могут быть и турецкие компании. И если у них есть контракты, они будут продолжать работать. Привлекаться далее они не будут, но пока действует соглашение, никаких его пересмотров не будет", - сказал функционер.