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  • Абрамов: «Возникает страх, когда такие люди, как Рой Джонс, получают гражданство»

Абрамов: «Возникает страх, когда такие люди, как Рой Джонс, получают гражданство»

28 ноября 2015, 06:29
7

Спортивный агент Владимир Абрамов сомневается, что сборная России должна активно натурализовывать игроков, как недавно произошло с вратарем «Локомотива» Гилерме.

«Когда приводят в пример Гилерме, то у него есть плюс: он по-русски говорит. Он молодец в этом смысле. Другое дело, стоит ли нам бразильских футболистов делать россиянами постоянно? У нас огромное население, у нас есть свой потенциал.

А когда ты боксер и ни слова по-русски не знаешь, как Рой Джонс, и тебе дают паспорт, то это другое. Есть закон — проживите пять лет, выучите язык! Отторжение возникает, когда неожиданно гражданин вдруг волевым методом получает гражданство. Возникает страх от того, а не будет ли это поветрием? Приедут ребята, отыграют год-полтора и станут все играть за сборную!?» —

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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Антибиотик
1448689863
По боксеру другой случай, единичный. Лично Президент РФ принимал решение, грубо говоря для имиджа страны, политика...
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hunta
1448692189
..Обиженка...
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grand-igor
1448692729
Владимир Абрамов кто это.Рой Джонс это имя и он гражданин России побольше бы таких как он
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андрей андреев
1448694514
Рой Джонс-гражданин России)))А как его по-русски?Раиса Джабраилова?
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LineSCR
1448697161
Интересно сколько бы они ждали, если бы гражданство попросил игрок, скажем уровня Месси. Да, они бы требовали изучения языка и пребывания в нашей стране в течении пяти лет, ну ну. В каждом случае надо подходить конкретно, не надо равнять "всех под одну гребенку".
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Igreks
1448705506
Правильно говорит валодя. Сначала горбоносого Депардье, теперь пенсионера Джонса. Клоунада по рашыстски, с участием недозвёзд-пенсионеров))))
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