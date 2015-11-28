Абрамов: «Возникает страх, когда такие люди, как Рой Джонс, получают гражданство»

Спортивный агент Владимир Абрамов сомневается, что сборная России должна активно натурализовывать игроков, как недавно произошло с вратарем «Локомотива» Гилерме.

«Когда приводят в пример Гилерме, то у него есть плюс: он по-русски говорит. Он молодец в этом смысле. Другое дело, стоит ли нам бразильских футболистов делать россиянами постоянно? У нас огромное население, у нас есть свой потенциал.



А когда ты боксер и ни слова по-русски не знаешь, как Рой Джонс, и тебе дают паспорт, то это другое. Есть закон — проживите пять лет, выучите язык! Отторжение возникает, когда неожиданно гражданин вдруг волевым методом получает гражданство. Возникает страх от того, а не будет ли это поветрием? Приедут ребята, отыграют год-полтора и станут все играть за сборную!?» —