Руни ведет переговоры с китайскими клубами

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае. Известно, что агент игрока уже вступил в переговоры о возможном трансфере. Стоит отметить, что Руни является одним из популярнейших футболистов в Китае. Именно по этой причине он может стать лицом чемпионата Китая, права на показ которого в течение пяти лет были куплены за 1,25 миллиарда долларов.

Руни имеет действующий контракт с «Манчестер Юнайтед», который рассчитан до середины 2019 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии он сыграл в 11 матчах, забив два гола.