«Зенит» - «Валенсия». Онлайн-трансляция

"Зенит" подходит к этому матчу в качестве фаворита, что четко отражено в турнирной таблице. А "Валенсии" очки не менее важны, так как разрыв с "Гентом" составляет лишь два очка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Валенсия". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!