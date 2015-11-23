Кержаков: «Вопрос с моим контрактом может решиться в конце этой недели»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о том, когда наступит ясность относительно его дальнейшей футбольной карьеры.

«Вопрос с моим контрактом может решиться в конце этой недели. Сейчас я прибыл в Москву на две недели, для того, чтобы провести цикл тренировок для поддержания физического состояния. Мне не хотелось бы называть ни место, где я остановился, ни фамилию тренера. Главное – сосредоточиться на работе и подвести себя к оптимальному состоянию», – говорит Кержаков.

Футболист пока не определился, в какой стране и в каком клубе он будет играть.

«Эта тема обсуждается. Вы же понимаете, что в вопросах переговоров главное соблюдать «тишину». Могу только сказать, что конкретные предложения есть. Сейчас главное не ошибиться».

Кержаков надеется когда-нибудь вернуться в «Зенит».

«Это моя главная цель. Но, так или иначе, ближайшие несколько лет я вижу себя «вне игры».