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Ловчев: «Разочаровался в тренерском штабе «Спартака»

23 ноября 2015, 03:23
7

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев после матча 16-го тура РФПЛ «Спартак» - «Краснодар» (3:2) высказал свое разочарование в тренерском штабе красно-белых из-за отстранения от игр полузащитника Романа Широкова.

«Надо высказаться о Широкове, от темы не уйти и я не считаю, что все кончилось. Не считаю вообще, что решение найдено. Да, есть встряска, которая перед «Тереком», после интервью Сергея Родионова, не помогла, а сейчас – сработала. Сейчас эта история, очевидно, ушла в тень на фоне достижения результата. Результат действительно хорош, его нельзя недооценивать, обыграна сильная команда, которая к тому же на ходу. «Краснодар» явно набрал форму. Но вы понимаете, рано или поздно, технология принятия решения все равно выйдет наружу, и под ударом окажется один человек – главный тренер. Мне не нравится, когда сейчас говорят, что, мол, Широков уже все, спекся. Роман – игрок, игрок большой, он способен приносить пользу. И если то, что всю неделю было в прессе по поводу истории отстранения Широкова из-за контракта, правда, если тренеры выполняют то, что им говорят руководители, то у меня большое разочарование именно в тренерском штабе», - сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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Диктор
1448244950
Да плевать что ты вообще думаешь-эксперт хренов.
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АртурZaСМ
1448249750
Да за.дал.бали с этим Широковым... сейчас все , что осталось от Широкова это былой авторитет, имя... по игре же, что мы видим в его исполнении нет тех его точнейших передач , выводящих один на один больше половины передач не доходят до адресата, ВООБЩЕ не пытается цепляться за мяч, если мяч ушел от него больше чем на 2 метра он встает и смотрит... С.са.ные эксперты... даже мы , простые болельщики видим это, а эти гореэксперты все талдычат Широков, о Широков... Широков уже не тот пара уже это понять он просто отбывает номер на поле...
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spam2009
1448250987
широков играет из 5 эпизодов 1, он может сыграть классно, но зачем остальным дорабатывать за него его 4. Так он еще и с гонором поопсовым. Сказал бы мол что могу, то могу, а то я не я и форма не моя
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maygli
1448287685
Широков хороший игрок, но жилы за "Спартак" никогда не рвал и рвать не будет. А "Спартаку" сейчас нужны такие игроки, которые мечтают играть за "Спартак" и готовы жилы за него рвать.
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Дима1960
1448294043
А из-за чего было очарование Евгений Серафимович?
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