Ловчев: «Разочаровался в тренерском штабе «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев после матча 16-го тура РФПЛ «Спартак» - «Краснодар» (3:2) высказал свое разочарование в тренерском штабе красно-белых из-за отстранения от игр полузащитника Романа Широкова.

«Надо высказаться о Широкове, от темы не уйти и я не считаю, что все кончилось. Не считаю вообще, что решение найдено. Да, есть встряска, которая перед «Тереком», после интервью Сергея Родионова, не помогла, а сейчас – сработала. Сейчас эта история, очевидно, ушла в тень на фоне достижения результата. Результат действительно хорош, его нельзя недооценивать, обыграна сильная команда, которая к тому же на ходу. «Краснодар» явно набрал форму. Но вы понимаете, рано или поздно, технология принятия решения все равно выйдет наружу, и под ударом окажется один человек – главный тренер. Мне не нравится, когда сейчас говорят, что, мол, Широков уже все, спекся. Роман – игрок, игрок большой, он способен приносить пользу. И если то, что всю неделю было в прессе по поводу истории отстранения Широкова из-за контракта, правда, если тренеры выполняют то, что им говорят руководители, то у меня большое разочарование именно в тренерском штабе», - сказал Ловчев.