Рабинер: «Руководство «Спартака» просило Широкова отказаться от пункта в контракте»

Руководство московского «Спартака» предлагало полузащитнику команды Роману Широкову отказаться от пункта в контракте, по которому его соглашение с клубом автоматически пролонгируется на год в случае выхода на поле в половине матчей команды в сезоне. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер.

«Согласно условиям контракта, если Широков получает дисквалификацию не за неспортивное поведение, то матч, который он пропускает, идет в зачет. В матче с "Уралом" он получил четвертую желтую за подножку, матч с "Тереком" в связи с этим пропустил – но по контракту он считается!

Поэтому именно сегодня, если капитан сборной России проведет на поле 45 минут, его контракт автоматически пролонгируется. Более того, есть данные, что на встрече в четверг руководство клуба просило его отказаться от этого пункта, в противном случае на поле до конца года он больше не выйдет. Ответ, думаю, вам ясен, и не знаю ни одного футболиста в мире, у которого он был бы другим. Поэтому сегодня, если Широков и выйдет, то, по всей вероятности, не более чем на какой-то отрезок второго тайма.

Аленичев ко всем этим игрищам прямого отношения не имеет – но, судя по всему, принял правила игры. Увы. Если же вдруг Широков выйдет в стартовом составе и не будет заменен до перерыва, то означать это будет одно: главный тренер "Спартака" решил идти ва-банк. В этом случае его зимой почти наверняка уволят при любом результате оставшихся матчей. Но уйдет он героем», – написал Рабинер в Facebook.