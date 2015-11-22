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  • Рабинер: «Руководство «Спартака» просило Широкова отказаться от пункта в контракте»

Рабинер: «Руководство «Спартака» просило Широкова отказаться от пункта в контракте»

22 ноября 2015, 17:34
7

Руководство московского «Спартака» предлагало полузащитнику команды Роману Широкову отказаться от пункта в контракте, по которому его соглашение с клубом автоматически пролонгируется на год в случае выхода на поле в половине матчей команды в сезоне. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер.

«Согласно условиям контракта, если Широков получает дисквалификацию не за неспортивное поведение, то матч, который он пропускает, идет в зачет. В матче с "Уралом" он получил четвертую желтую за подножку, матч с "Тереком" в связи с этим пропустил – но по контракту он считается!

Поэтому именно сегодня, если капитан сборной России проведет на поле 45 минут, его контракт автоматически пролонгируется. Более того, есть данные, что на встрече в четверг руководство клуба просило его отказаться от этого пункта, в противном случае на поле до конца года он больше не выйдет. Ответ, думаю, вам ясен, и не знаю ни одного футболиста в мире, у которого он был бы другим. Поэтому сегодня, если Широков и выйдет, то, по всей вероятности, не более чем на какой-то отрезок второго тайма.

Аленичев ко всем этим игрищам прямого отношения не имеет – но, судя по всему, принял правила игры. Увы. Если же вдруг Широков выйдет в стартовом составе и не будет заменен до перерыва, то означать это будет одно: главный тренер "Спартака" решил идти ва-банк. В этом случае его зимой почти наверняка уволят при любом результате оставшихся матчей. Но уйдет он героем», – написал Рабинер в Facebook.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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B_A_IV
1448204361
Хе-хе зачем такой героизм, надо поработать, имя себе заработать как тренеру, а идти на поводу у игрока... зачем..... хозяин платит по оговоренным в контракте правилам и играй
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овертайм
1448204388
свиньи такие свиньи
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APchelov
1448204806
Неожиданный расклад ) Спартак был предводителем рабов, похоже, в Спаме хотят видеть послушных безропотных рабов на поле.
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Добрый Бобер
1448205544
Федун, продай команду!
Ответить
Serjoga
1448219114
Спартак без Широкова с Краснодаром неплохо смотрелся, хотя в этом больше заслуга "быков"-уж очень много "косяков" было в защите!
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arkadiya
1448220882
Не фиг было этот пункт вкл. Раз подписали так просим соблюдать, хоть и не по душе мне Штроков
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