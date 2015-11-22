Ловчев: «Аленичев может сказать «нет» любому, кто попробует диктовать ему состав»

Бывший футболист «Спартака», эксперт Евгений Ловчев выразил свое мнение о ситуации, которая возникла вокруг полузащитника красно-белых Романа Широкова.

«Здесь есть две очень четкие позиции. Во-первых, это мнение Дмитрия Аленичева о том, нужен ли ему Широков и считает ли он, что Роман сейчас готов играть в основном составе команды, играть большую часть матча. От этого вопроса никуда не уйти, об этом наверняка спросят после игры, если Широкова в составе не будет.

И второй момент – если Аленичев именно из-за давления людей в клубе, которые сами не отвечают за результат, но которые вот так диктуют свою волю, не поставит Широкова в состав, то он как тренер не состоялся. Потому что никто в клубе не имеет права диктовать состав тренеру. Болельщик знает Аленичева, именно ему клуб доверил место главного тренера и должен доверять ему определение состава. В конце концов, клуб – это не только те люди, которые в данный исторический момент времени оказались в «Спартаке». Если же клуб, люди, которые там сейчас оказались, будут настаивать, то надо говорить до свидания и уходить оттуда. Аленичев как тренер уже многое повидал, будут в его жизни еще команды, возможно возвращение в «Спартак», но нельзя давать кому-то марать свое имя.

Аленичев сам себя сделал, он из небольшого города, из Великих Лук, дошел до победы в Лиге чемпионов. По блату его никто никогда не устраивал, он своим горбом всего добился – титулов, места в составе, места в «Спартаке». Он работал несколько лет в Туле, он сам принял решение в прошлом году по выставлению дубля против ЦСКА – это были его решения и решения верные. Он из Тулы не рвался, это его позвали в «Спартак». Он обладает характером, который позволяет сказать «нет» любому, кто попробует диктовать ему состав», - сказал Ловчев.