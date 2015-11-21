«Реал» — «Барселона». Онлайн-трансляция

Один из главных матчей футбольного мира — матч «Реала» и «Барселоны», который многие ждут не меньше финала Лиги чемпионов. В турнирной таблице «блаугранас» впереди всего на 3 очка, и футболисты «сливочных» сделают все, чтобы нивелировать это расстояние уже сегодня вечером. В то же время, у «Барселоны» в строй вернулся Лионель Месси, и остается только гадать, что нам сегодня покажет аргентинский волшебник.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» - «Барселона». Ведущий - Андрей Ковалев. Начало в 20:15, не пропустите!