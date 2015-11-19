Денисов: «Никакого конфликта не существует»

Полузащитник московского «Динамо» Игорь Денисов заявил, что никакого конфликта между ним и клубом нет.

«На сегодняшний день я футболист московского «Динамо». Никакого конфликта между мной и тренером, а также административным штабом команды не существует. Наоборот, я благодарен тренеру, что он дал мне возможность вернуться в главную команду, и, таким образом, я получил необходимую игровую практику для выступлений за сборную России», - приводит слова Денисова официальный сайт бело-голубых.