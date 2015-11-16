Колосков: «Система «осень-весна» не принесла результатов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что переход РФПЛ на систему «осень-весна» себя не оправдал.

«Дело в том, что мы, наверное, еще могли бы задержаться в этой новой системе при условии, что российские клубы чего-то выигрывают. Если бы переход на систему «осень-весна» дал нам возможность сделать качественный скачок вперед в результатах и наши команды реально улучшили бы свои показатели в европейских клубных турнирах. Играли бы, допустим, в полуфиналах… Тогда мы имели бы полное право сказать: ребята, вы были правы, этот переход принес свой эффект.



Да, мы синхронизировали свой календарь с европейским, что, как я понимаю, дает некоторое преимущество по сравнению с прежней системой в трансферных вопросах, а также в том, что клубы вступают в турниры в обновленных составах сразу же. Однако главный критерий всей работы, в том числе и перестроек разного рода, это результат. А его нет. Я ведь тоже не раз прежде говорил руководителям клубов, будучи во главе футбольной федерации: хорошо, согласен на вашу позицию, давайте перейдем, только сначала построим стадионы, хорошие футбольные поля, сделаем приемлемые условия для зрителей, чтобы они не мерзли зимой, не промокали осенью. И где все это?», - сказал Колосков.

Напомним, что ранее схожее мнение высказал Виталий Мутко.