Дрогба: «Виллаш-Боашу нужно научиться общаться»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился своим мнением о работе Андре Виллаш-Боаша, который в свое время возглавлял лондонский клуб.

«Его ошибкой было думать, что все будет просто, что все должны только делать так, как он говорит, и победы придут. Но также нужно научиться слушать и общаться, иначе ты обречен на провал в таком клубе, как «Челси». Кроме того, Андре не следовало вводить в состав такое количество новых игроков. Хотя мы и не жаловались, но недовольство присутствовало, и атмосфера в команде испортилась», – написал Дрогба в своей автобиографии.