Саввиди снова помог «Ростову»

Известный ростовский бизнесмен Иван Саввиди оказал финансовую помощь «Ростову».

Сумма в размере 50 миллионов рублей была перечислена на безвозмездной основе, и будет направлена на выплату зарплат.

«Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области, президент ФК «Ростов» Александр Александрович Гребенщиков, клуб благодарит Ивана Саввиди за поддержку и надеется, что команда продолжит радовать донских любителей футбола красивой игрой и победами», – говорится на клубном сайте.