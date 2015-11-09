Митрофанов: «Кержаков может уйти в аренду, но предложений по нему нет»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что у нападающего Александра Кержакова есть принципиальное разрешение на уход на правах аренды.

«По Кержакову нет предложений. У него принципиальное разрешение на уход в аренду есть, мы ждем конкретики. Мы палки в колеса ему вставлять не будем», – сказал Митрофанов.

На вопрос, что произойдет, если предложений не поступит, Митрофанов ответил: «Значит, будет тренироваться, у него контракт, а мы выполняем свои обязательства».