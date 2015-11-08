Девич: «Сегодня «Рубин» проявил сумасшедший характер»

Нападающий «Рубина» Марко Девич прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов» (2:0)

— Так получилось, что сегодня Карадениз дублем отметился, в матче с «Анжи» – я. Главное, что мы сегодня выиграли. Очень тяжелая игра была. Два дня всего прошло с прошлой игры. Ребята проявили сумасшедший характер. Показали, что команда есть. Очень рады все. Сами понимаете, все очки сейчас для нас важны.

— На морально-волевых сегодня доигрывали?

— Да, сами видели. Поэтому я думаю, что эта победа имеет огромное значение для нас.

— Почему вам не удалось забить?

— Сегодня не удалось, завтра получится. Я не сфокусирован только на голах, главное – общие командные показатели, чтобы команда заработала очки. Не важно, чтобы именно я забивал. Вчера получилось забить, сегодня нет, а завтра получится.

— Как проведете перерыв?

— Буду отдыхать, нам дали 3-4 дня выходных. Хочу максимально отдохнуть, за 7 дней сыграли 3 игры. Чувствую, что надо отдохнуть.