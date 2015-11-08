Слуцкий: «Проблема не в том, когда мы допускаем ошибки, а в том, что они вообще есть»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура РФПЛ против "Краснодара" (1:2).

- У ЦСКА есть особенность: играть разные таймы. Сегодня два гола пропустили в дебюте. У вас есть объяснение такому началу и несобранности вашей обороны?

- Я не могу сказать, что мы пропустили голы в дебюте матча. Второй гол был забит уже ближе ко второй половине тайма. Вопрос не в том, когда мы допускаем ошибки, а в том, что мы вообще их допускаем.

- В чем задумка замены Щенникова на Панченко?

- Задумка в том, что Миланов играет высоко, и тем самым мы добавили лишнего человека в группу атаки.

- Что с Вернблумом? Насколько все серьезно?

- Его тревожит приводящая мышца. Сложно сказать, насколько все сложно.