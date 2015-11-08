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Промес: «Не жалею о своем переходе в «Спартак»

8 ноября 2015, 17:49
2

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес в интервью "Российской газете" рассказал о том, как состоялся его переход в стан красно-белых и что он не жалеет о содеянном.

- Когда переходили в "Спартак" знали о том, что в последний раз клуб завоевал трофей в 2003 году?

- Да, я слышу об этом практически каждый день. Мне жаль наших болельщиков, они заслуживают большего. Я потому и перешел в "Спартак", чтобы помочь команде. Мне не хочется остаться в памяти людей футболистом, который просто в свое время играл за этот клуб.

- Вы что-то слышали о своем нынешнем клубе до перехода?

- Я только знал, что "Спартак" – это российский "Аякс". За него болеют миллионы, но больших успехов в последнее время нет. Сразу после разговора с агентом я посмотрел в интернете, когда в последний раз "Спартак" выиграл трофей.

- Вас не отпугнула затянувшаяся серия из стольких лет без титулов?

- Это меня еще больше завело, потому что всегда проще выступать за команду, у которой все хорошо. Другой вопрос, что переговоры с "Твенте" были не самыми простыми, но "Спартак" был очень настойчив.

- Не жалеете о переходе именно в "Спартак"? В прессе говорилось об интересе к вам со стороны "Манчестер Юнайтед".

- В СМИ могут написать что угодно, я на это не обращаю внимания. Я в принципе ни о чем не жалею в своей жизни, будь возможность, я бы прожил ее заново – и ничего не стал бы менять. Что касается "Спартака", то я рад играть за эту команду, и считаю, что попадание в еврокубки по итогам этого сезона – это уже своеобразный трофей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (2)
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АртурZaСМ
1446999672
как это у Аякса нет в последнее время достижений??? На минуточку Аякс чемпион Голландии последних 4-х сезонов по всей видимости и этого сезона тоже...
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Diman67
1447036174
видимо уже отплакал своё в подушку))) если спартак ничего не изменит в своей игре и следовательно не попадёт в еврокубки, то он наверняка срулит летом в другой клуб, если появится достойный вариант!
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