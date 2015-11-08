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  • Энрике убежден, что «Барселона» справится с «Реалом» без Месси

Энрике убежден, что «Барселона» справится с «Реалом» без Месси

8 ноября 2015, 13:21
3

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что Лионель Месси важный игрок для его команды, но и без него каталонцы могут достойно сыграть с "Реалом" в центральном матче 12-го тура испанской Примеры, который состоится 21 ноября.

"Восстановление Месси идет хорошо. Есть много аспектов, влияющих на травмы, их количество. Среди них важным фактором является везение. Мы должны больше думать о том, сколько минут на поле проводят игроки. В футболе травмы не поддаются расчету. Конечно, я хочу, чтобы все были доступны. Но мы ставим интересы игрока во главу угла. Нет ничего хуже, чем рецидив. Нужно давать отдых игрокам. Да, с Месси мы гораздо сильнее, чем без него. Но у нас отличная команда, которая способна двигаться вперед" - сказал специалист.

Источник: AS
Испания. Примера Испания Барселона Реал Месси Лионель Энрике Луис
Комментарии (3)
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Rash0707
1446990096
Тяжело будет без него! Но вполне решаемо!
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ESPANOL
1447057951
Энрике абсолютно адекватный тренер, уважающий соперника. Он сказал, что с Реалом Барса сыграет достойно, а не заявлял, что выиграет или справится. Ничейный результат на Бернабеу был бы весьма достойным, тем более после поражения Реала. Главное, как Севилья, перетерпеть первый натиск, навязать вязкую игру, убить эмоции соперника, а уже потом начать заставить Реал играть на своих условиях. Тревожно за защиту, слишком безалаберно играют. Нелепые потери мяча, неточные передачи, перерастающие в голевые моменты у своих ворот, да и вратарь чудит постоянно. Если соберутся и сыграют максимально мобилизованно и ответственно, тогда все будет в порядке, а если с самого начала начнут суетиться и пожарить, тогда обречены. Надеюсь, что Барса ещё не все лучшее продемонстрировала на поле и оставила самое вкусное на игру в Мадриде. Удачи, Барса!
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_____MAKC_____
1447079371
Если Барса победит Реалу в этом сезоне ничего не светит..........
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