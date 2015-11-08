Энрике убежден, что «Барселона» справится с «Реалом» без Месси

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что Лионель Месси важный игрок для его команды, но и без него каталонцы могут достойно сыграть с "Реалом" в центральном матче 12-го тура испанской Примеры, который состоится 21 ноября.

"Восстановление Месси идет хорошо. Есть много аспектов, влияющих на травмы, их количество. Среди них важным фактором является везение. Мы должны больше думать о том, сколько минут на поле проводят игроки. В футболе травмы не поддаются расчету. Конечно, я хочу, чтобы все были доступны. Но мы ставим интересы игрока во главу угла. Нет ничего хуже, чем рецидив. Нужно давать отдых игрокам. Да, с Месси мы гораздо сильнее, чем без него. Но у нас отличная команда, которая способна двигаться вперед" - сказал специалист.