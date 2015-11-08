Бубнов: «Терек» объективно сильнее «Спартака»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал последние неудачи «Спартака». Специалист считает, что болельщикам необходимо спокойно отнестись к трем поражениям подряд.

«Спартак», переживающий по ряду объективных обстоятельств трудный период, был до предела заряжен на матч. Натиск красно-белых на первых минутах в определенной степени смутил «Терек», а тут еще им улыбнулась удача в виде результативного рикошета. Однако сил у подопечных Дмитрия Аленичева хватило только до ответного гола.

«Спартак» проиграл третий матч подряд, что, разумеется, огорчает поклонников команды. Но к данной ситуации нужно относиться спокойно. Еще перед стартом сезона руководство декларировало целью перестройку команды, борьбу в лучшем случае за Лигу Европы. Процесс этот длительный, за один-два месяца задачу не решить, а тут еще «подсобили» внешние обстоятельства. Если курс задан, главное – придерживаться его, быть последовательными, сознавая, что неудачи на определенном отрезке неизбежны.

Но факт остается фактом. «Терек» был объективно сильнее «Спартака» и по результату, и по игре», – считает Бубнов.