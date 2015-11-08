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Бубнов: «Терек» объективно сильнее «Спартака»

8 ноября 2015, 06:13
23

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал последние неудачи «Спартака». Специалист считает, что болельщикам необходимо спокойно отнестись к трем поражениям подряд.

«Спартак», переживающий по ряду объективных обстоятельств трудный период, был до предела заряжен на матч. Натиск красно-белых на первых минутах в определенной степени смутил «Терек», а тут еще им улыбнулась удача в виде результативного рикошета. Однако сил у подопечных Дмитрия Аленичева хватило только до ответного гола.

«Спартак» проиграл третий матч подряд, что, разумеется, огорчает поклонников команды. Но к данной ситуации нужно относиться спокойно. Еще перед стартом сезона руководство декларировало целью перестройку команды, борьбу в лучшем случае за Лигу Европы. Процесс этот длительный, за один-два месяца задачу не решить, а тут еще «подсобили» внешние обстоятельства. Если курс задан, главное – придерживаться его, быть последовательными, сознавая, что неудачи на определенном отрезке неизбежны.

Но факт остается фактом. «Терек» был объективно сильнее «Спартака» и по результату, и по игре», – считает Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Аленичев Дмитрий Бубнов Александр
Комментарии (23)
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Дима1960
1446953357
Привыкатьь надо пр Аленчеве ик четырем матчам подряд без побед ик пяти, и кпереходным матчам за выживание в примьер лиге
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xvan8
1446957020
Почему самый созидательный игрок с российским паспортом не играл?
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Диктор
1446961350
Спартак не играл -как может,вот истинная проблема команды.А Бубнов фуфлогон.
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апоголлл
1446961351
бубнов наконец-то нормальную мысль про спартак сказал
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апоголлл
1446961516
так спартак и не заиграет пока команду не перестроят .
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slavа0508
1446963020
Вот меня интересует все эксперты говорят процесс это длительный команду годами строят,,,,Так почему пришёл Бердыев в Ростов в команду у которой большие финансовые проблемы и сразу видно результат работы,,,А что будет если Аленичев будет строить строить пару лет и не чего не построит,вдруг из него тренер не получется??????Ведь пока Дмитрий сырой ,неопытный тренер
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gor77
1446972053
Я не болельщик Спартака, но... исторически получается так - если ты хороший(читай великий) футболист, это не значит, что ты будешь таким же хорошим тренером. Кто помнит как играл Фергюсон, Бесков, Клопп и т.д.???
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Сармат Ростов
1446974338
Приведу обратный пример. Ростов не так давно был на грани вылета, да и целей никаких не ставил. А сейчас - на второй строчке закрепился!!! Даже не в тренере дело (хотя заслуга Бекиеча вне сомнений), игроки бьются в любой игре! Насмерть!!! Не в игроках дело, а в их отношении к своей профессии !! ИМХО.
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кто там
1446976653
срамтак опять сделал сосо да и как красиво! какой победный гол у Терека!) хотя это как всегда Гинер все купил!!1!1
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Дагыстанец
1446980111
Терек молодцы!! P.s. в чемпионате России хватит и 2 московских комманд страна у нас больщая
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