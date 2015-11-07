Бубнов: «Сомневаюсь, что «Спартак» выиграет в Грозном»

Эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» в выездном матче 15-го тура РФПЛ с «Тереком».

«Если кто-то думает, что «Спартак» после двух поражений подряд непременно выиграет в Грозном, то я в этом очень сомневаюсь. Понятно, что команда может победить в гостях, сенсацией это не станет. Но если анализировать предматчевый расклад, то он не в пользу москвичей.

У «Терека» неплохие средняя линия и группа атаки, в защите тоже есть хорошие футболисты. Плюс у грозненцев будет отличный настрой: еще свеж в памяти матч прошлого сезона, когда они в меньшинстве сумели забить четыре мяча и победили 4:2.

В свою очередь, у «Спартака» есть очевидные проблемы с игрой. Если уж «Урал» по всем статьям в Москве переигрывает команду Дмитрия Аленичева, то «Терек» в домашнем матче будет выглядеть ничуть не слабее «Урала». Не случайно грозненцы у ЦСКА очки дома отобрали», – считает Бубнов.