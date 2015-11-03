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  • Футболисты «Барселоны» обезобразили гостевую раздевалку стадиона «Хетафе»

Футболисты «Барселоны» обезобразили гостевую раздевалку стадиона «Хетафе»

3 ноября 2015, 22:44
7

В десятом утре Примеры «Барселона» на выезде играла с «Хетафе». После матча игроки каталонцев обезобразили выделенную им раздевалку при помощи краски.

Раковина и туалет оказались облитыми красной краской. По словам президента «Хетафе» Анхеля Торреса, помещение удалось привести в порядок.

Ранее сообщалось, что после этого матча игроки «Барселоны» в карнавальных костюмах ворвались в зал, где проходила пресс-конференция «Хетафе», и сорвали ее. Каталонский клуб принес извинения за поведение своих футболистов.

Источник: AS
Испания. Примера Испания Барселона Хетафе
Комментарии (7)
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Asbjorn
1446580363
Дисциплины им не хватает
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Дима1960
1446580753
Ну этоже всего лишь "Хетафе" нузачем так опускаться.
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Nurbek Taraz
1446583733
Нет это был Хэллоуин
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nim-
1446586169
Пуйоля на них нет. Сука, наприходили Неймары всякие и позорят команду таким ребячеством. Понятное дело, веселье, все дела - это хорошо, но вот таким образом - это неуважение соперника. Будь Пуи еще в команде, всех бы ссяными тряпками по харе отхерачил. Как бы мне не нравились эти игроки на поле, хочется надавать лещей за такие поступки.
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gayane-1964
1446701561
ну ребята подурачились, немного перегибли палку...а так Барса - это Барса...
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VravioN
1446706904
это пике!по любас!это конечно шалости по сравнению с плевком в спину одному из совета директоров
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JI e x a
1447099486
Ребята, помогите своему коллеге правильно расположить буквы "у" и "т" на клавиатуре. Уже не в первой статье вместо слова "тура" он настойчиво продолжает клепать "утра".
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