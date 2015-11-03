Футболисты «Барселоны» обезобразили гостевую раздевалку стадиона «Хетафе»

В десятом утре Примеры «Барселона» на выезде играла с «Хетафе». После матча игроки каталонцев обезобразили выделенную им раздевалку при помощи краски.

Раковина и туалет оказались облитыми красной краской. По словам президента «Хетафе» Анхеля Торреса, помещение удалось привести в порядок.

Ранее сообщалось, что после этого матча игроки «Барселоны» в карнавальных костюмах ворвались в зал, где проходила пресс-конференция «Хетафе», и сорвали ее. Каталонский клуб принес извинения за поведение своих футболистов.