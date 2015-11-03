Гончаренко: «Знаем, как играть против «МЮ»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что московская команда знает, как противостоять «Манчестер Юнайтед».

«Ранний выезд в Манчестер оправдан. Подготовка более качественная, мы находимся в довольно плотном графике, нам надо восстановиться. «МЮ» уже разбирали, команда очень любит подолгу контролировать мяч. Мы знаем, как против этого действовать, что из этого получится», - сказал Гончаренко.

Игра с «МЮ» состоится сегодня, начало в 22:45 по московскому времени. После трех туров и «МЮ», и ЦСКА имеют по четыре очка.