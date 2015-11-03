Руководство «Спартака» хочет за Промеса 30 миллионов

"Спартак" готов расстаться с нападающим Квинси Промесом за 30 миллионов евро. Об этом в эфире канала "Матч ТВ" рассказал комментатор Нобель Арустямян.

Ранее интерес к Промесу проявляли "Бавария" и "Ювентус", а клубы из АПЛ предлагали за футболиста около 20 миллионов евро. По словам Арустамяна, руководство "Спартака" считает, что игрока можно продать за 30 миллионов.

Согласно информации Transfermarkt, стоимость Промеса составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий принял участие во всех 14-ти матчах "Спартака" и забил в этих играх семь голов.