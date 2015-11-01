Роналду: «Я лучше Месси»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился своим мнением о соперничестве с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я совсем не переживаю по этому поводу. Я постоянно демонстрирую свой высокий уровень последние восемь лет. Вы можете назвать другого такого игрока? Разница между лучшим и вторым футболистом – в деталях. Например, в количестве трофеев. Возможно, кто-то считает Месси Лучшим, но я считаю лучшим себя», - приводит слова Роналду El Pais.

Отметим, ранее Месси заявил, что не соревнуется с Роналду.