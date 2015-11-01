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Роналду: «Я лучше Месси»

1 ноября 2015, 21:39
13

Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился своим мнением о соперничестве с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я совсем не переживаю по этому поводу. Я постоянно демонстрирую свой высокий уровень последние восемь лет. Вы можете назвать другого такого игрока? Разница между лучшим и вторым футболистом – в деталях. Например, в количестве трофеев. Возможно, кто-то считает Месси Лучшим, но я считаю лучшим себя», - приводит слова Роналду El Pais.

Отметим, ранее Месси заявил, что не соревнуется с Роналду.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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artur_real
1446403873
Как будто кто-то сомневался
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Недовольный
1446403958
Именно поэтому Месси любит и ценит весь Мир,а тебя только любители лака и геля в волосах
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джон базелон
1446404379
Месси женатый человек,есть дети и он в 100 раз умнее по футбольному чем Роналдо.Ни какого геля и голого торса на камеру.От Криштиано ушла Шейк,сказав,что он любит себя до безрассудствах!Рон себя наверно сам имеет и родит себе тоже сам,потому что самый,самый,самый один)
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Protosser
1446404674
Вот-вот. Сам все сказал. Месси считают лучшим другие, а тебя - ты сам)
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MrVanes-Zenit
1446404692
Это точно он сказал?
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Killofwrath
1446408929
Роналду даже близко к Месси не подойдет по уровню игры
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Ronaldinho R10
1446418716
Конечно лучший.А Ибра и Болотелли зовут Роналдо "Учитель".
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астраханец
1446419445
Источник: фантазия редактора бомбардир.ру. Гавно вы здесь делаете, а не журналистику
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gayane-1964
1446464954
До чего противен это пеналдо! великий Месси никогда не говорит о своем высочайшем мастерстве. а ведь Месси самый лучший.....
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Volnik_CHR_95
1447264466
Кхуйх бу
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