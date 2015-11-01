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  • Пресс-атташе «Уфы»: «ЦСКА повел себя несолидно, осадок остался»

Пресс-атташе «Уфы»: «ЦСКА повел себя несолидно, осадок остался»

1 ноября 2015, 19:27
14

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный прокомментировал инцидент, который произошел с командой после матча с 14-го тура Премьер-лиги с ЦСКА (0:2). По пути в аэропорт автобус, на котором передвигалась команда, загорелся из-за неисправности тормозных колодок. Никто не пострадал, но игроки и тренерский штаб добирались в аэропорт на такси.

«Никто не пострадал в результате возгорания автобуса, все в порядке. Сегодня поговорил с нашими ребятами из дубля, их, оказывается, возил тот же арендованный автобус. Удивило, что у ЦСКА есть свои автобусы, а клуб арендует, причем не самого высокого качества, под нас. Это несолидно. Нам даже не предоставили машину сопровождения, хотя наш клуб, как и многие другие, это делают. Осадок остался. Нам пришлось ловить такси прямо на улице, остановили какой-то микроавтобус. А вы представьте, какое количество чемоданов и ящиков у нас было с собой. Все это еле уместили и довезли до аэропорта», – сказал Тыртышный.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (14)
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KosSidFCZP
1446399562
Ничего удивительного!
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Zeff
1446400650
В этом весь ЦСКА.
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vladimir-7
1446401053
Не понял, причём здесь ЦСКА. Автобус арендуют армейцы.
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Майор Дзагоев
1446401254
Ой, ой, ой, зенитовцы троллить поперли, ой, ой. А что себя троллят, дубы, не понимают.
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stas-kst
1446401364
а самолёт не надо арендовать?
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CSKA №1
1446403130
Зенитки!!!Идите учите своих игрочишек как надо обыгрывать Мордовию,нечего здесь ловить(((
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Zeff
1446404661
Мало того, что ЦСКА просто не умеет играть, так ещё и это бытовое хамство.
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Диктор
1446404694
Странный ты-сколько на судейство ушло-на автобусы уже и не хватает.
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sour12
1446423420
Вообще странно предъявлять претензии после того как...надо было попросить цска о том какого уровня нужен автобус с какими опциями,и машину сопровождения думаю клуб бы удовлетворил требования.что касается поломки это может случится с любым механизмом ...
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