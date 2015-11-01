Пресс-атташе «Уфы»: «ЦСКА повел себя несолидно, осадок остался»

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный прокомментировал инцидент, который произошел с командой после матча с 14-го тура Премьер-лиги с ЦСКА (0:2). По пути в аэропорт автобус, на котором передвигалась команда, загорелся из-за неисправности тормозных колодок. Никто не пострадал, но игроки и тренерский штаб добирались в аэропорт на такси.

«Никто не пострадал в результате возгорания автобуса, все в порядке. Сегодня поговорил с нашими ребятами из дубля, их, оказывается, возил тот же арендованный автобус. Удивило, что у ЦСКА есть свои автобусы, а клуб арендует, причем не самого высокого качества, под нас. Это несолидно. Нам даже не предоставили машину сопровождения, хотя наш клуб, как и многие другие, это делают. Осадок остался. Нам пришлось ловить такси прямо на улице, остановили какой-то микроавтобус. А вы представьте, какое количество чемоданов и ящиков у нас было с собой. Все это еле уместили и довезли до аэропорта», – сказал Тыртышный.