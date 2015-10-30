Зе Луиш: «В моем контракте нет пункта об изучении русского языка»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш не боится холодов и не испытывает никаких проблем в России.

«Я играл в Венгрии, поэтому привык к холодной погоде. К тому же я знал, что в России холодно. Но я к этому готов. Тот факт, что молодежь тренируется с нами, говорит о том, что они готовы и им доверяет главный тренер. Я один из тех, кто может помочь команде в атаке. Я думаю, что наша команда приложит все усилия, чтобы победить в матче с «Уралом“.



Обычно все свободное время я провожу дома. Смотрю телевизор, играю в приставку. Больше всего общаюсь с Ромуло. Никаких проблем в общении с одноклубниками нет. У меня в контракте нет пункта об изучении русского. Но и без этого никаких проблем нет», - рассказал Зе Луиш.