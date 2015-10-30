Гаврилов: «Был уверен в победе над Эквадором»

Защитник юношеской сборной России Амир Гаврилов прокомментировал довольно неожиданное поражение от Эквадора.

«Конечно, я рад, что побывал на таком значимом событии, как чемпионат мира. Это важный опыт. Горд, что являюсь частью этой команды.

Честно говоря, был уверен в нашей победе. Мы уж точно не слабее Эквадора, но, видимо, был не наш день. Просто не пошло с самого начала, удача отворачивалась в нужный момент. Нужно продолжать работать, в декабре сборную ждет еще один важный турнир Мемориал Валентина Гранаткина», – признался Гаврилов.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная России уступила Эквадору со счетом 1:4.