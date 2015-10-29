Пурье: «Думаю, зацепим очки в матче с ЦСКА»

Нападающий «Уфы» Марвин Пурье поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против ЦСКА, который состоится в субботу, 31 октября, на «Арене Химки». По словам футболиста, его команде будет противостоять самый сильный клуб в РФПЛ.



«Нам будет противостоять топ-клуб, самый сильный соперник в нынешнем чемпионате, но, думаю, тренер подберет нам правильную тактику на матч, и мы сыграем на сто процентов. Ребята очень сильно хотят победить, и, думаю, мы зацепим очки в Москве», — сказал Пурье.



