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    Пурье: «Думаю, зацепим очки в матче с ЦСКА»

    Нападающий «Уфы» Марвин Пурье поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против ЦСКА, который состоится в субботу, 31 октября, на «Арене Химки». По словам футболиста, его команде будет противостоять самый сильный клуб в РФПЛ.

    «Нам будет противостоять топ-клуб, самый сильный соперник в нынешнем чемпионате, но, думаю, тренер подберет нам правильную тактику на матч, и мы сыграем на сто процентов. Ребята очень сильно хотят победить, и, думаю, мы зацепим очки в Москве», — сказал Пурье.

    Источник: ФК «Уфа»

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    29.10.2015 08:15
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    Комментарии (9)
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    Клим Чугункин.
    1446099813
    Желаю Уфе зацепить очко ЦСКА.
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    Бомбардиръ
    1446101258
    Конечно зацепят очки, только с толстым стеклом
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    алекс88
    1446101532
    На своё очко только ни с кем не спорьте
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    RUSARM
    1446110135
    Ну что ж,может зацепят-в очко!!!
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    Bob за ЦСКА
    1446118759
    Игрок"Уфы" по имени Марвин Тут в интервью сказал недавно,блин, Что хочет с ЦСКА сыграть победно... Заметим игроку: "Хотеть- НЕ ВРЕДНО!"
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    Zeff
    1446123113
    И премию получат
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    Nerlinger
    1446137043
    ПЕРЕБЬЮТСЯ
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    CSKA №1
    1446202646
    Зацепят в очко 100%!!!
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    ologreds
    1694996906
    numo446848
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