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    Бакаев: «В следующем сезоне точно победим «Кубань»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Кубанью» (0:1). По словам 19-летнего футболиста, его команде нужно работать и исправлять ошибки.

    «Пытался обострить, помочь команде. К сожалению, помочь не удалось. Очень обидно, должны были обыгрывать «Кубань», брать реванш, но что-то пошло не так. Надо работать, исправлять. Теперь все силы необходимо бросить на чемпионат и занять достойное место, которое заслуживает «Спартак».

    «Спартак» 11 лет не побеждает «Кубань» на ее поле? Большого значения не имеет, но все равно это нужно исправлять. Рано или поздно победим, в следующем сезоне точно. Был боевой настрой. Готовились очень серьезно, но был не наш день», – сказал Бакаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2015 06:12
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    Комментарии (4)
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    vladimir-7
    1446095035
    Для Спартака достойное место в ЧР шестое и не выше.
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    REDAT
    1446095106
    Молодцы "Кубань" с победой!!!!!!!!!!!!!!
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    FRZZ
    1446105682
    При Аленичеве вряд ли...
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    ologreds
    1694996906
    numo446838
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