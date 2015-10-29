Бакаев: «В следующем сезоне точно победим «Кубань»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Кубанью» (0:1). По словам 19-летнего футболиста, его команде нужно работать и исправлять ошибки.



«Пытался обострить, помочь команде. К сожалению, помочь не удалось. Очень обидно, должны были обыгрывать «Кубань», брать реванш, но что-то пошло не так. Надо работать, исправлять. Теперь все силы необходимо бросить на чемпионат и занять достойное место, которое заслуживает «Спартак».



«Спартак» 11 лет не побеждает «Кубань» на ее поле? Большого значения не имеет, но все равно это нужно исправлять. Рано или поздно победим, в следующем сезоне точно. Был боевой настрой. Готовились очень серьезно, но был не наш день», – сказал Бакаев.